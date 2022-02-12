USA Today: Смолкин оградил дочь Тутберидзе от вопросов о допинге Валиевой

Российский фигурист Глеб Смолкин оградил свою партнёршу по танцевальному дуэту Диану Дэвис от вопросов о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, которая тренируется в группе её матери, тренера Этери Тутберидзе.
Журналисты задали Диане вопрос: «Насколько сложно было кататься, зная о нарушении допинга маминой ученицей?»
«Я уже три раза сказал, мы не хотим об этом говорить. Я уже говорил, что мы желаем Камиле всего наилучшего, она отличная спортсменка, отличная фигуристка, и у неё определённо большое будущее. Неважно, что случилось или что произойдёт. Я понятия не имею, что происходит. Ладно, мы закончили», — приводит ответ Смолкина USA Today.
Однако журналисты продолжили обращаться к Дэвис, но выяснили только то, что рождённая в США Диана не слишком хорошо говорит по-английски, а на русский язык Глеб перевёл ей только вопрос о самочувствии после проката. Услышав, что фигуристка хорошо себя чувствует, журналисты продолжили интересоваться её мнением о ситуации с Валиевой, но тут же получили ответ от Смолкина: «Больше никаких вопросов о Камиле».
С другой группой журналистов Глеб был не менее резок. «Лучше измените свои вопросы, или мы закончим», — сказал Смолкин.
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