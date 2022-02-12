Джонни Вейр высказался о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2008 американский фигурист Джонни Вейр высказался о ситуации с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

Проба была сдана 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, однако её результат стал известен только 8 февраля после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Не торопился с комментарием в отношении россиянки Камилы Валиевой, потому что ждал более официальных подробностей. К тому же она несовершеннолетняя.

Могу только выступить за чистые Олимпийские игры, в которых все спортсмены должны соответствовать высочайшим стандартам справедливости. Это разрушительно для моего вида спорта», — написал Вейр на своей странице в «Твиттере».

Завтра, 13 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) должна рассмотреть дело Валиевой и решить, сможет ли фигуристка выступить в личном турнире.