Павличенко: хочется доминировать, а не наскрести на медальку, чтобы она с неба грохнулась

Российский саночник Семён Павличенко поделился мнением о собственном выступлении на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 12 февраля, спортсмен вернулся в Россию. Он признался, что неудачное выступление на Олимпиаде мотивирует его.



«У нас сейчас столько амбиций после плохого выступления – хочется сильнее развиваться в этом деле. Надо чуть отдохнуть, подумать, куда стукнуть и к каким людям обратиться, кто должен с нами работать. Ограничения в Китае? Ничего жёсткого: носи маску, сдавай ПЦР, не разговаривай матом. Цель дальше одна – настрой на победу. Будем работать, амбициями заряжены. Хочется доминировать, а не просто наскрести на медальку, чтобы она с неба грохнулась, а каждый год работать», — сказал Павличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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