Арутюнян — о Валиевой: не стоит делать 15-летнюю девчонку виновницей всех проблем

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена из США, не исключил взаимосвязи между допинговым скандалом с 15-летней Камилой Валиевой и решением совета ISU вынести на конгресс вопрос о повышении возрастного ценза.

«Сегодня юридически выступающий на взрослых соревнованиях 15-летний фигурист не несёт никакой ответственности даже в случае нарушения существующих правил. И вообще непонятно, почему переходный возраст определён именно в 15 лет, а не в 15 лет и три месяца. Должна быть какая-то логика при определении переходного возраста. Неужели она заключается в том, чтобы допускать на соревнования неподвластных юрисдикции ISU спортсменов? Убеждён, что как раз здесь должна быть какая-то логика. Пока её нет.

Почему американские фигуристы очень корректно высказываются о ситуации с Валиевой? В этом плане у нас очень грамотное руководство федерации. Ещё до отъезда в Пекин фигуристам было сказано: «Всё, на что мы не можем повлиять, должно быть отброшено в сторону. Концентрируемся только на своих выступлениях. Их и комментируем». Такой подход и мне нравится. Скандалы и интриги – это не по нашему ведомству. Я всегда на стороне спортсменов, а уж когда речь идет о 15-летней девчонке, не стоит делать её виновницей всех проблем в фигурном катании», — приводит слова Арутюняна «РИА Новости Спорт».