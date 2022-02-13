Кто выиграет мужскую лыжную эстафету на Олимпиаде-2022?
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Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится лыжная эстафета среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе и спрогнозировать, кто выиграет эстафетную гонку. Она начнётся в 10:00 мск.
Напомним, накануне женская сборная России выиграла эстафету на Олимпиаде в Пекине. Помимо россиянок, на пьедестал поднялись соперницы из Германии и Финляндии. Сборная Норвегии, считавшаяся претендентом на медали, завершила гонку лишь на пятом месте.
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