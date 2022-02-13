Финская лыжница ответила на обвинения Терезе Йохауг

Лыжница сборной Финляндии Юханна Матинтало ответила на претензии норвежки Терезе Йохауг.

После эстафеты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине Йохауг обвинила соперницу в том, что в ходе второго этапа Матинтало неоднократно наезжала на её лыжи. «Судя по всему, есть люди, которые хотят меня уничтожить», — сказала Терезе по окончании эстафеты.



«Йохауг накричала на меня во время гонки. Не помню, что именно она сказала, но я поняла, что она имела в виду. Однако с моей стороны не было неспортивного поведения. Когда подобное происходит, это никому из нас не идёт на пользу», — приводит слова Матинтало Expressen.

Сборная России выиграла эстафету. Второе место заняла команда Германии, а третье — Швеции. Финская сборная стала четвёртой, а норвежская — пятой.