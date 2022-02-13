Кершоу: Россия будет серьёзной силой в мужской эстафете

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу не исключил, что мужская сборная России может выиграть эстафетную гонку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Думаю, нас ждёт захватывающая мужская эстафета. Россия будет серьёзной силой в этой гонке, особенно когда вернул форму Червоткин. Также есть Спицов, лучший дистанционный лыжник мира Большунов. Будет очень интересно. Я до этого и подумать не мог, что мы сейчас начнём сомневаться в мужской сборной Норвегии. Они постоянно выигрывали эстафету в последние четыре года. Мы даже не должны были обсуждать шансы команд в этой гонке, потому что норвежцы должны были бы спокойно брать золото, как сделали это в 2019 году на чемпионате мира. Но сейчас не та ситуация. Так что гонка обещает быть захватывающей», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Мужская лыжная эстафета пройдёт 13 февраля. Старт гонки — в 10 часов по московскому времени.