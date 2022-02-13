Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед стартом одиночниц на ОИ-2022

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед стартом соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), сообщает ТАСС.
На льду также работали Анна Щербакова и Александра Трусова. Валиева отрабатывала короткую программу, спортсменка без ошибок выполнила тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.
Трусова работала с тройным акселем, который не удался ей в тренировочном прокате короткой программы. Щербакова откатала прогон произвольной программы с двумя «бабочками» на четверных прыжках.
Напомним, 13 февраля, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) должна рассмотреть дело Валиевой и решить, сможет ли фигуристка выступить в личном турнире. Также Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение о награждении призёров командного турнира. Результат россиян нельзя автоматически аннулировать, так как положительная проба Валиевой была сдана не в Пекине.
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