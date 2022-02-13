Россиянка Сергеева занимает девятое место после первой попытки в монобобе на ОИ-2022

В Яньцине (Китай) на стадионе «Яньцин Слайдинг Сентер» состоялась первая попытка заездов в соревнованиях по бобслею у женщин в одиночку. Россию в данном соревновании представляли только одна спортсменка – Надежда Сергеева.



Сергеева показала девятый результат по итогам первой попытки. Спортсменка преодолела дистанцию за 1:05.45 минуты. Она отстаёт от лидера на 1.01 секунды. Первое же место на данный момент у представительницы США Кейлли Хамфрис, которая завершила заезд за 1:04.44 минуты. Второй результат показала немка Лаура Нольте, её результат – 1:04.74. Третье место разделяют сразу две спортсменки – Кристин де Брюйн из Канады и Элана Мейерс Тейлор из США. Они проехали дистанцию за 1:05.12 минуты.



Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.