Никита Ступак опубликовал пост с поздравлением женской лыжной команде

Российский лыжник, чемпион России Никита Ступак опубликовал в своём «инстаграме» поздравительный пост женской лыжной команде в связи с победой в эстафете 4 по 5 км.
Особенно лыжник выделил жену, Юлию Ступак (дев. Белорукову).
«Хочу поздравить всю страну с золотым триумфом, наши девчёнки показали супер результат, вписали свои имена в спортивную летопись Олимпийских Игр. Поздравляю всех с ЗОЛОТОМ!!! И особенно хочу поздравить мою золотую Юлию Белорукову с этой долгожданной победой!!!!» — написал Ступак, прикрепив текст к фотографии счастливых победительниц.
Напомним, 12 февраля на Олимпиаде-2022 женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. Российская команда впервые с 2006 года выиграла этот вид программы.
Серебряные медали эстафеты достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции, которые усилиями Йонны Сундлинг вырвали бронзу у соперниц из Финляндии.
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Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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