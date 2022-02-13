Словенская лыжница Лампич поздравила Юлию Ступак с победой

Словенская лыжница, участница Олимпиады в Пекине Анамария Лампич написала поздравление Юлии Ступак в связи с победой в эстафете, сделав комментарий в «инстаграме» российской лыжницы в посте с победным танцем.
«Поздравляю» — написала Лампич, прикрепив к тексту смайлики с огоньком и сердечком.
Более 40 тысяч подписчиков благодарят Юлию за победу и передают ей восхищение в комментариях к посту.
Напомним, 12 февраля на Олимпиаде-2022 женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. Российская команда впервые с 2006 года выиграла этот вид программы.
Серебряные медали эстафеты достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции, которые усилиями Йонны Сундлинг вырвали бронзу у соперниц из Финляндии.
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