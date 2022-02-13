Мужская сборная России по кёрлингу победила Италию на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу в пятом матче группового этапа обыграла команду Италии со счётом 10:7 (0:0, 3:0, 0:3, 3:0, 0:3, 0:0, 1:0, 0:1, 3:0). Для россиян это третья победа на олимпийском турнире.



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России сохраняет шансы на выход в полуфинал.



Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Россия — Дания — 10:2.



Расписание матчей сборной России на групповом этапе

14 февраля

9:05. Россия — Швеция.



15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.



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