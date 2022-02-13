Мужская сборная России по кёрлингу победила Италию на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу в пятом матче группового этапа обыграла команду Италии со счётом 10:7 (0:0, 3:0, 0:3, 3:0, 0:3, 0:0, 1:0, 0:1, 3:0). Для россиян это третья победа на олимпийском турнире.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России сохраняет шансы на выход в полуфинал.
Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Россия — Дания — 10:2.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
14 февраля
9:05. Россия — Швеция.
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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