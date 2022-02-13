Российские горнолыжники не финишировали в 1-й попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл первую попытку в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место занял австриец Штефан Бреннштайнер. Третьим стал француз Матьё Февр. Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай

Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка

1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1.02,93.

2. Штефан Бреннштайнер (Австрия) +0,04.

3. Матьё Февр (Франция) +0,08.

Решающая попытка стартует в 8:45 мск. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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