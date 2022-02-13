Российские горнолыжники не финишировали в 1-й попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде
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Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл первую попытку в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место занял австриец Штефан Бреннштайнер. Третьим стал француз Матьё Февр. Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1.02,93.
2. Штефан Бреннштайнер (Австрия) +0,04.
3. Матьё Февр (Франция) +0,08.
Решающая попытка стартует в 8:45 мск. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
13 февраля 2022, воскресенье. 05:15 МСК
Окончено
1
Марко Одерматт
Швейцария
1:02.93
2
Штефан Бреннштайнер
Австрия
+0.04
3
Матьё Февр
Франция
+0.08
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