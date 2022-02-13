Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Российские горнолыжники не финишировали в 1-й попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде

Российские горнолыжники не финишировали в 1-й попытке в гигантском слаломе на Олимпиаде
Комментарии

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл первую попытку в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второе место занял австриец Штефан Бреннштайнер. Третьим стал француз Матьё Февр. Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1.02,93.
2. Штефан Бреннштайнер (Австрия) +0,04.
3. Матьё Февр (Франция) +0,08.

Решающая попытка стартует в 8:45 мск. Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
13 февраля 2022, воскресенье. 05:15 МСК
Окончено
1
Марко Одерматт
Швейцария
1:02.93
2
Штефан Бреннштайнер
Австрия
+0.04
3
Матьё Февр
Франция
+0.08
Новость по теме
Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 8-го дня, таблица
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022