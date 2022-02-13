За последние сутки на Олимпиаде выявили три новых случая заражения коронавирусом

В субботу, 12 февраля, в Пекин (Китай) прибыли 136 человек, связанных с проведением зимней Олимпиады, из них 81 спортсмен и официальные представители сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту выявили два случая заражения, из них один — у спортсменов и представителей сборных, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.



В то же время по итогам тестирования в олимпийском «пузыре», где за сутки было сделано 69 558 тестов, обнаружили один случай заражения коронавирусом среди спортсменов и официальных лиц команд.



Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.



На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.