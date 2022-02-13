Бобслеистка Надежда Сергеева — 13-я после второй попытки на Олимпиаде в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла вторая попытка у бобслеисток. По её итогам россиянка Надежда Сергеева занимает 13-е место. Лидерство сохранила представительница США Кейлли Хамфрис.

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Положение после двух попыток

1. Кейлли Хамфрис (США) — 2.09,10.

2. Кристин де Брюйн (Канада) +1.04.

3. Лаура Нольте (Германия) +1,22

13. Надежда Сергеева (Россия) — +2,35.

Третья и четвёртая попытки состоятся завтра, 14 февраля. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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