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Бобслеистка Надежда Сергеева — 13-я после второй попытки на Олимпиаде в Пекине

Бобслеистка Надежда Сергеева — 13-я после второй попытки на Олимпиаде в Пекине
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошла вторая попытка у бобслеисток. По её итогам россиянка Надежда Сергеева занимает 13-е место. Лидерство сохранила представительница США Кейлли Хамфрис.

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Положение после двух попыток
1. Кейлли Хамфрис (США) — 2.09,10.
2. Кристин де Брюйн (Канада) +1.04.
3. Лаура Нольте (Германия) +1,22
13. Надежда Сергеева (Россия) — +2,35.

Третья и четвёртая попытки состоятся завтра, 14 февраля. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
13 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Окончено
1
Кейлли Хамфрис
США
2:09.10
2
Кристин де Брюйн
Канада
+1.04
3
Лаура Нольте
Германия
+1.22
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