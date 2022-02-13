Татьяна Тотьмянина — о скандале с Валиевой: я Камила. Daily Mail, задавайте вопросы мне!

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина отреагировала на скандал вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки.

Тотьмянину возмутило поведение британского журналиста Daily Mail, который в микст-зоне прокричал Валиевой: «Ты чистая? Ты принимала допинг?» Камила прошла мимо, закрыв лицо капюшоном.

Татьяна сфотографировалась в капюшоне и написала: «Я Камила. Daily Mail, задавайте вопросы мне! В последние дни на нашу чемпионку Камилу Валиеву обрушилось колоссальное давление. После тренировки на неё накинулись с вопросами журналисты. Максимально бестактно и провокативно повёл себя Риат Аль-Саммараи из британской газеты Daily Mail, который прокричал ей вслед: «Ты чистая?» после чего похвалился своим «достижением» в «Твиттере», чем вызвал массовое негодование. Камила постаралась побыстрее уйти, спрятавшись за капюшоном. Давайте не дадим в обиду нашу. Выкладывайте свои фотографии в капюшоне и отмечайте @dailymail! Пусть они задают вопросы нам!»

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.

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