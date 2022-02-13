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Баюл — об интервью Тутберидзе Познеру: будем искать что-то новое, если милдронат запретили

Баюл — об интервью Тутберидзе Познеру: будем искать что-то новое, если милдронат запретили
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл в своём «инстаграме» опубликовала фрагмент из интервью тренера Этери Тутберидзе Владимиру Познеру в 2019 году.

В этой программе Тутберидзе прокомментировала ситуацию с внесением мельдония (милдроната) в список запрещённых препаратов. Этери сказала: «У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введён в список запрещённых. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю».

Баюл подписала видео так: «Будем искать что-то новое, если милдронат запретили».

11 февраля была официально подтверждена информация об обнаружении допинга (триметазидина) в пробе ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой.

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