Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Анна Леванди: ситуация Валиевой несправедлива, так кататься не научит никакой допинг

Анна Леванди: ситуация Валиевой несправедлива, так кататься не научит никакой допинг
Камила Валиева
Комментарии

Прибывшая на Олимпиаду в Пекин вместе со своей подопечной, эстонкой фигуристкой Эвой-Лоттой Кийбус тренер Анна Леванди (в девичестве Кондрашова) прокомментировала скандал с россиянкой Камилой Валиевой. 11 февраля была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки.

«Это очень-очень грустная история. Не знаю, комментировать её или нет, но я считаю, что это настолько несправедливо, насколько это возможно. Дело в том, что никакой допинг не может научить кататься на таком уровне, на котором катается Камила. Он не научит ни четверным прыжкам, ни навыкам катания. Я бы сама хотела знать, с помощью какого допинга это можно сделать? Если бы такой допинг был, то я бы сама начала его есть.

Я бы хотела спросить этих людей, не боятся ли они кармы? Это очень несправедливо. Я считаю, что спортивный мир должен протестовать против этого. Эта девочка этого не заслужила. Глубокое уважение и поклон ей. Такого быть не должно. С Валиевой никто не конкурирует. Мы все ей восхищаемся. На неё приятно смотреть. Это просто высшее наслаждение — смотреть на то, что она делает. Мы у неё учимся», — рассказала советская вице-чемпионка мира Анна Леванди в интервью эстонскому порталу ERR.ee.

Новость по теме
Татьяна Тотьмянина — о скандале с Валиевой: я Камила. Daily Mail, задавайте вопросы мне!
Новость по теме
Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на Олимпиаде
Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022