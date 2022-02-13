Анна Леванди: ситуация Валиевой несправедлива, так кататься не научит никакой допинг

Прибывшая на Олимпиаду в Пекин вместе со своей подопечной, эстонкой фигуристкой Эвой-Лоттой Кийбус тренер Анна Леванди (в девичестве Кондрашова) прокомментировала скандал с россиянкой Камилой Валиевой. 11 февраля была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней фигуристки.



«Это очень-очень грустная история. Не знаю, комментировать её или нет, но я считаю, что это настолько несправедливо, насколько это возможно. Дело в том, что никакой допинг не может научить кататься на таком уровне, на котором катается Камила. Он не научит ни четверным прыжкам, ни навыкам катания. Я бы сама хотела знать, с помощью какого допинга это можно сделать? Если бы такой допинг был, то я бы сама начала его есть.



Я бы хотела спросить этих людей, не боятся ли они кармы? Это очень несправедливо. Я считаю, что спортивный мир должен протестовать против этого. Эта девочка этого не заслужила. Глубокое уважение и поклон ей. Такого быть не должно. С Валиевой никто не конкурирует. Мы все ей восхищаемся. На неё приятно смотреть. Это просто высшее наслаждение — смотреть на то, что она делает. Мы у неё учимся», — рассказала советская вице-чемпионка мира Анна Леванди в интервью эстонскому порталу ERR.ee.

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