Исполнительный директор МОК: нам нужно подумать о человеческой стороне истории с Валиевой

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби на пресс-конференции высказался о ситуации с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая была уличена в применении допинга.
«Нам нужно подумать о человеческой стороне этой истории, подумать о 15-летней девочке в этой ситуации. Нам нужно отнестись к данной ситуации очень осторожно», — приводит слова Дюби корреспондент Девин Эру в своём «твиттере».
Выездная панель Спортивного арбитражного суда начнёт рассматривать дело Валиевой сегодня, 13 февраля. Решение о допуске фигуристки к личному турниру на Олимпиаде в Пекине будет принято завтра.
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