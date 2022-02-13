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Хореографа Тутберидзе спросили о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, он ответил

Хореографа Тутберидзе спросили о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, он ответил
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Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в своём «инстаграме» ответил на вопрос подписчика о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой, которая была уличена в применении допинга (триметазидина).

Железнякова спросили: «Алексей, а какая у вас версия, почему проба дала положительный результат на этот препарат?»

Хореограф ответил: «Я не бог, без понятия, вариантов куча, но в одном уверен: Ками в жизни ни к чему запрещённому не притрагивается, с её талантом это не нужно».

Решение о допуске Валиевой к личному турниру на Олимпиаде в Пекине будет принято завтра, 14 февраля.

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