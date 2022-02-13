Щербакова чисто откатала короткую программу на тренировке

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто откатала короткую программу во время дневной воскресной тренировки на Олимпиаде в Пекине.
Она выполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной тулуп, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Также в воскресенье состоялась жеребьёвка короткой программы у женщин на зимних Олимпийских играх. Россиянки выйдут на лёд в последней разминке. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м.
Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную — 17-го.
Участие Камилы Валиевой в личном турнире находится под вопросом в связи с ситуацией с положительным допинг-тестом. Решение о допуске 15-летней россиянки будет объявлено выездной панелью Спортивного арбитражного суда 14 февраля.
Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде, но церемония награждения до сих пор не была проведена из-за ситуации с допинг-тестом.
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