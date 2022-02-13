Этери Тутберидзе обратилась к Татьяне Тарасовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила с днём рождения Татьяну Тарасову, которой сегодня, 13 февраля, исполняется 75 лет. Тутберидзе в своём «инстаграме» обратилась к заслуженному тренеру СССР, написав «С днём рождения» и опубликовав их совместное фото.

Фото: «Инстаграм» Этери Тутберидзе

Среди учеников Тарасовой в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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