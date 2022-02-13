МОК готов предоставить Камиле Валиевой психологическую помощь

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой дал положительный результат. Решение о допуске спортсменки к личному турниру на Олимпиаде в Пекине будет принято выездной панелью CAS завтра, 14 февраля.
«Психологическая помощь всегда в первую очередь предлагается командой, но и у нас есть свои меры в данном случае и необходимый персонал. Мы готовы оказать психологическую помощь Валиевой, но в первую очередь это обязанность команды — следить за состоянием своих спортсменов», — приводит слова Адамса корреспондент Джеймс Тони в своём «твиттере».
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