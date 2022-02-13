Баюл: если Валиеву отстранят, у девочки сломанная судьба, а у Тутберидзе нет. Честно?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл ответила на вопрос о своём отношении к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее 15-летняя ученица Тутберидзе Камила Валиева была уличена в применении допинга. Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена.
Болельщица обратилась к Баюл в «Инстаграме»: «Я вот только одного не понимаю, что вам сделала Тутберидзе? Обычная зависть? Но у вас был шанс и не один, но вы не воспользовались, теперь ваши опусы во всех жёлтых изданиях, ну хоть что-то».
Баюл ответила: «Если завтра Камилу отстранят, у девочки сломанная судьба, а у Тутберидзе нет! Честно? Чему мне завидовать, подумайте».
Решение о допуске россиянки к личному турниру Олимпиады примет выездная панель Спортивного арбитражного суда.
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