Мартен Фуркад: то, что у Т. Бё не было личных олимпийских медалей — настоящая аномалия

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался об итогах мужского спринта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё, второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третье – ещё один норвежец Тарьей Бё.

«У нас есть новые чемпионы. И отдельные поздравления этому парню (Т. Бё). То, что у него до этого момента не было личных олимпийских медалей – настоящая аномалия», — написал Фуркад в «сториз» своего «инстаграма».

Для 33-летнего Бё эта медаль стала первой личной на Олимпиаде в карьере. Пекин – его четвёртые Игры.

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