Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл золото Олимпиады в гигантском слаломе
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Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл золото в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал словенец Жан Краньец. Бронза досталась французу Матьё Февру.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35.
2. Жан Краньец (Словения) +0,19.
3. Матьё Февр (Франция) +1,34.
Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали в первой попытке. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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