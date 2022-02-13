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Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл золото Олимпиады в гигантском слаломе

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл золото Олимпиады в гигантском слаломе
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Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл золото в гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал словенец Жан Краньец. Бронза досталась французу Матьё Февру.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35.
2. Жан Краньец (Словения) +0,19.
3. Матьё Февр (Франция) +1,34.

Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали в первой попытке. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
13 февраля 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Марко Одерматт
Швейцария
2:09.35
2
Жан Краньец
Словения
+0.19
3
Матьё Февр
Франция
+1.34
Комментарии
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