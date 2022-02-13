Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Елена Вяльбе: эстафета будет очень тяжёлая. Убежать сложно

Елена Вяльбе: эстафета будет очень тяжёлая. Убежать сложно
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от победы женской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине и рассказала об ожиданиях от мужской эстафеты.

«Я на сегодняшний день никаких комментариев не даю. Меня позвали сюда, чтобы обсудить вчерашний день. Давайте обсудим вчерашний прекрасный день и будем наслаждаться сегодняшней гонкой. Абсолютно счастливой буду после окончания Олимпийских игр. Просто счастлива безумно, девчонки тоже. Было приятно, когда мне писали: «Спасибо». Я всё время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками.

Убегающая ли сегодня тактика? Здесь условия совсем другие, снег. Поэтому убежать будет очень-очень сложно. И вообще эстафета будет очень тяжёлая для всех. Всегда есть напряжение на Олимпийских играх. Конечно, когда ещё и какие-то коррективы по ходу погода вносит… Но здесь уже был один раз снег, мы уже готовили лыжи со свежим снегом. Поэтому будем надеяться, что ребята справятся с этой задачей», — сказала Вяльбе в эфире Первого канала.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу сборной России в эстафете на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022