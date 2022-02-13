Елена Вяльбе: эстафета будет очень тяжёлая. Убежать сложно

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от победы женской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине и рассказала об ожиданиях от мужской эстафеты.
«Я на сегодняшний день никаких комментариев не даю. Меня позвали сюда, чтобы обсудить вчерашний день. Давайте обсудим вчерашний прекрасный день и будем наслаждаться сегодняшней гонкой. Абсолютно счастливой буду после окончания Олимпийских игр. Просто счастлива безумно, девчонки тоже. Было приятно, когда мне писали: «Спасибо». Я всё время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками.
Убегающая ли сегодня тактика? Здесь условия совсем другие, снег. Поэтому убежать будет очень-очень сложно. И вообще эстафета будет очень тяжёлая для всех. Всегда есть напряжение на Олимпийских играх. Конечно, когда ещё и какие-то коррективы по ходу погода вносит… Но здесь уже был один раз снег, мы уже готовили лыжи со свежим снегом. Поэтому будем надеяться, что ребята справятся с этой задачей», — сказала Вяльбе в эфире Первого канала.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 13 февраля 2022
-
10:48
-
10:46
-
10:31
-
10:28
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:49
-
09:42
-
09:36
-
09:35
-
09:35
-
09:34
-
09:27
-
09:22
-
09:17
-
09:11
-
09:00
-
08:56
-
08:51
-
08:38
-
08:28
-
08:25
-
08:16
-
08:09
-
08:07
-
08:00
-
07:58
-
07:52
-
07:42
-
07:28
-
07:28