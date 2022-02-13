Елена Вяльбе: эстафета будет очень тяжёлая. Убежать сложно

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от победы женской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине и рассказала об ожиданиях от мужской эстафеты.

«Я на сегодняшний день никаких комментариев не даю. Меня позвали сюда, чтобы обсудить вчерашний день. Давайте обсудим вчерашний прекрасный день и будем наслаждаться сегодняшней гонкой. Абсолютно счастливой буду после окончания Олимпийских игр. Просто счастлива безумно, девчонки тоже. Было приятно, когда мне писали: «Спасибо». Я всё время верила, говорила, что они будут у меня олимпийскими чемпионками.



Убегающая ли сегодня тактика? Здесь условия совсем другие, снег. Поэтому убежать будет очень-очень сложно. И вообще эстафета будет очень тяжёлая для всех. Всегда есть напряжение на Олимпийских играх. Конечно, когда ещё и какие-то коррективы по ходу погода вносит… Но здесь уже был один раз снег, мы уже готовили лыжи со свежим снегом. Поэтому будем надеяться, что ребята справятся с этой задачей», — сказала Вяльбе в эфире Первого канала.

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