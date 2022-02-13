«Уже привык к этому». Швед Самуэльссон высказался о положительной допинг-пробе Валиевой

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая была уличена в применении допинга. Решение о допуске 15-летней ученицы Этери Тутберидзе к личному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине будет объявлено завтра, 14 февраля.

«Думаю, это большое несчастье. Особенно плохо, что вы получили положительный результат в 15-летнем возрасте, это свидетельствует о том, что система не работает. Мне очень жаль.

Я уже привык к этому (о новом деле о допинге), такое происходит постоянно. Приходится просто сосредотачиваться на себе. Сейчас это не то, о чём я много думаю. Теперь, когда они (русские) здесь, на Олимпиаде, мы должны относиться к этому с пониманием», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

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