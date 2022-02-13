Российские лыжники с отрывом лидируют после 1-го этапа эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам лидирует после первого этапа эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Его преодолел классическим стилем Алексей Червоткин. Эстафету у Червоткина принял Александр Большунов.

Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины. I этап.

1. Россия — 30.14,17

2. Германия — отставание +23,5

3. Италия +24,1.

Сборная Норвегии после этапа в исполнении Эмиля Иверсена идёт четвёртой с отставанием в 34,4 секунды.

Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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