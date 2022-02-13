Российские лыжники с отрывом лидируют после 1-го этапа эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам лидирует после первого этапа эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Его преодолел классическим стилем Алексей Червоткин. Эстафету у Червоткина принял Александр Большунов.
Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины. I этап.
1. Россия — 30.14,17
2. Германия — отставание +23,5
3. Италия +24,1.
Сборная Норвегии после этапа в исполнении Эмиля Иверсена идёт четвёртой с отставанием в 34,4 секунды.
Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали.
Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 13 февраля 2022
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