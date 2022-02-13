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Сергей Розанов — Камиле Валиевой: сдулись с Запада те, кто мог тебе противостоять!

Сергей Розанов — Камиле Валиевой: сдулись с Запада те, кто мог тебе противостоять!
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Тренер Сергей Розанов поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая оказалась в центре скандала на Олимпийских играх в Пекине (Китай). 11 февраля была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Вопрос о её допуске к личным соревнованиям будет решаться выездной панелью Спортивного арбитражного суда.

«Камила, нужно выстоять! С 7 лет знаю тебя — падала и поднималась, мы все с тобой! Знаю точно, допинг — это не про тебя! Сдулись с Запада те, кто мог тебе противостоять!» — написал Розанов в своём «инстаграме».

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