Хештег #позорТутберидзе третий день лидирует в российском сегменте «Твиттера»

Хештег #позорТутберидзе третий день подряд лидирует в российском сегменте «Твиттера». Этери Тутберидзе тренирует несовершеннолетнюю фигуристку, чемпионку Европы Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой, сданной во время чемпионата России — 2022, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.
Результат тестирования стал известен после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно 14 февраля.
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