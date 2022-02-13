Большунов упрочил преимущество сборной России в эстафете на ОИ-2022 до минуты

Сборная России по лыжным гонкам уверенно лидирует после второго этапа эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Вторую часть дистанции преодолел классическим стилем Александр Большунов. Эстафету у Большунова принял Денис Спицов.
Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины. II этап.
1. Россия — 59.46,7
2. Норвегия — отставание +59,5
3. Швеция +59,7.
Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне.
Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Герои сборной России: спецпроект про наших на Олимпиаде-2022
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