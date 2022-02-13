Норвежский комментатор — об Иверсене в эстафете: на это больно смотреть

Норвежский комментатор Фредерик Окленд раскритиковал выступление соотечественника Эмиля Иверсена на первом этапе эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Раздражает. На это больно смотреть. У Иверсена в этом году не было хороших выступлений. Он не поднимался на пьедестал ни здесь, ни на Кубке мира. Это какое-то наказание для него. Думаю, на последних ста метрах эстафеты будет много всего», — приводит слова Окленда NRK.

Иверсен передал эстафету четвёртым, проиграв лидеру россиянину Алексею Червоткину 34,4 секунды.

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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