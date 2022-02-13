Александр Большунов опубликовал пост в «Инстаграме» после своего этапа в эстафете

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал пост в «Инстаграме» после завершения своего этапа в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сорная России лидирует после третьего этапа. За команду выступают Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Два этапа позади! Ждём», — написал Большунов, разместив фото с Червоткиным.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

Большунов на Олимпиаде-2022 уже завоевал одну золотую (скиатлон) и одну серебряную (разделка) медали. Спицов стал серебряным призёром в скиатлоне.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.