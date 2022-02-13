Тарасова — об арбитрах дела Валиевой: американцы тоже бывают хорошие

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об арбитрах, которые будут рассматривать дело Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я не знаю этих людей. Американцы тоже бывают хорошие, тут не национальность играет роль. Эти люди должны понимать, что они решают жизнь ребёнка. Эти люди должны всё это понимать», — приводит слова Тарасовой РБК-Спорт.

Напомним, 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подали апелляции на это решение в специальное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Выступит ли Валиева в личном турнире, станет известно 14 февраля.

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