Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Россия лучшая в мире лыж!» Бессмертных — о золоте в мужской эстафете

«Россия лучшая в мире лыж!» Бессмертных — о золоте в мужской эстафете
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал победу сборной России в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Классно! Эмоций очень много! Рад за парней, за команду! Как они начали с первого этапа, отрыв только рос. Никто не сбавлял, а только добавляли и добавляли!

Для Серёги Устюгова это долгожданное звание олимпийского чемпиона, которого он ждал очень долго. Сегодня он наконец-то до него добрался.

Как показала гонка, сегодня нам не было равных на дистанции. И вчера, и сегодня Россия, мы — лучшие в мире!» — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022