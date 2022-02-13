«Россия лучшая в мире лыж!» Бессмертных — о золоте в мужской эстафете
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Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал победу сборной России в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Классно! Эмоций очень много! Рад за парней, за команду! Как они начали с первого этапа, отрыв только рос. Никто не сбавлял, а только добавляли и добавляли!
Для Серёги Устюгова это долгожданное звание олимпийского чемпиона, которого он ждал очень долго. Сегодня он наконец-то до него добрался.
Как показала гонка, сегодня нам не было равных на дистанции. И вчера, и сегодня Россия, мы — лучшие в мире!» — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.
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