В Госдуме назвали потрясающим результатом золото лыжников в эстафете на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских лыжников в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Феноменально, потрясающе! Даже эпитеты найти сложно. Сначала девушки, теперь мужики — реально круто. На фоне депрессивных сообщений, в ожидании суда, высказываний чудовищных полуэкспертов и стареющих руководителей из-за рубежа, победа наших ребят просто потрясающая. Ещё раз поздравляю!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.
Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины.
1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды
3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.
- 13 февраля 2022
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