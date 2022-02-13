В Госдуме назвали потрясающим результатом золото лыжников в эстафете на Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российских лыжников в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Феноменально, потрясающе! Даже эпитеты найти сложно. Сначала девушки, теперь мужики — реально круто. На фоне депрессивных сообщений, в ожидании суда, высказываний чудовищных полуэкспертов и стареющих руководителей из-за рубежа, победа наших ребят просто потрясающая. Ещё раз поздравляю!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.



Олимпийские игры – 2022. Лыжные гонки. Эстафета, 4x10. Мужчины.



1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо) — отставание +1.07,2 секунды

3. Франция (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика) +1.16,4.