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«Настоящая «Красная машина!» Губерниев — о золоте в мужской эстафете на Олимпиаде

«Настоящая «Красная машина!» Губерниев — о золоте в мужской эстафете на Олимпиаде
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу мужской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Настоящая «Красная машина!» Феноменальные лыжи. Одно из самых выдающихся выступлений за историю лыж в России и СССР. Гениальная расстановка! Как убежал Червоткин — гениально, Большунов великий, Спицов старался и терпел, Устюгову воздалось! Терпел — мужик! Наконец-то он стал олимпийским чемпионом. Это величайшее поколение! Всех поздравляю! Я счастлив!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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