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Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом

Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом
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Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал уже три медали: золото в скиатлоне, серебро в классической разделке на 15 км и золото в эстафете, где выступил на втором этапе классикой.

Также Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».

Вчера, 12 февраля, золото в эстафете завоевали российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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