Тренер сборной России: боялись, что Устюгов не сможет до конца выдержать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился впечатлениями после победы мужской команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
«Каждая эстафета очень волнительная. Никто отдавать победу не хочет. Настрой наших ребят изначально был на победу, и каждый в эту победу внёс свой результат. Все боролись, старались и показали суперрезультаты. Немного было волнительно за Сергея [Устюгова], потому что он со старта очень резко взвинтил темп, и мы боялись, что он не сможет до конца выдержать. Но вовремя мы его остановили, вели через каждые 300 м, говорили ему отрыв. Он сумел восстановиться и довести дело до победы», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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