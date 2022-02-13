«Традиции продолжаются!» Зимятов — об олимпийском золоте российских лыжников в эстафете

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал победу российских лыжников в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Это удивительные и фантастические победы — что вчера у женщин, что сегодня у мужчин! Мы старались мало об этом говорить, но победа в мужской эстафете была прогнозируемой. Россия — единственная страна, в которой очень сильная и ровная команда. У других есть слабые звенья. Плюс высота и сложная трасса, на которой ребята себя уверенно чувствуют.



Хотелось бы поздравить всех россиян, всех любителей лыжного спорта. Рад, что традиции продолжаются! Тренеры и Елена Валерьевна Вяльбе очень грамотно расставили спортсменов по этапам. Червоткин уже доказывал, что он хороший стартёр — можно сказать, он и сделал этот задел, что придало остальным уверенности. Рад за Устюгова! Наконец-то Сергей стал олимпийским чемпионом!» — сказал Зимятов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.