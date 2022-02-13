Бородавко: третий этап эстафеты был очень сильный. Спицову было сложно работать одному

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко после мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай) рассказал о форме российских лыжников Дениса Спицова и Алексея Червоткина.

«Денису было тяжело? Всем было тяжело. Был очень сильный третий этап. Работать одному было действительно очень сложно. За Червоткина волнение было только в первый день, поскольку он попал на акклиматизацию. Его готовность была не хуже Дениса. Если бы не акклиматизация, вполне вероятно, что у нас был бы весь подиум», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров мужской эстафеты на Олимпиаде в Китае замкнули французские лыжники.