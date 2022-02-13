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Тренер лыжной сборной России: можно ли теперь расслабиться? Мы особо и не напрягались

Тренер лыжной сборной России: можно ли теперь расслабиться? Мы особо и не напрягались
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился эмоциями от победы мужской команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Золото завоевали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

«Можно ли теперь расслабиться? Да мы особо и не напрягались. Сейчас время радоваться, подводить итоги. Через день будут уже новые соревнования – командный спринт. Сейчас мы должны получать удовольствие, радоваться от второй победы в эстафете. Это дорогого стоит. У нас восемь олимпийских чемпионов за два дня. Это великолепно», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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