Журова: российским лыжникам не было равных! Ждали золота в мужской эстафете 42 года

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу российских лыжников в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Нашим лыжникам сегодня не было равных! Когда финишировал Большунов, я загадала желание, что наши ребята должны с таким же преимуществом выиграть эстафету. Видно, что ребята демонстрировали большие скорости. Огромное спасибо ребятам, что выполнили моё желание. Так же исполнилось и желание миллионов болельщиков — 42 года мы ждали победы в мужской эстафете.

Казалось бы, можно расслабиться, догнать никто не должен, но Устюгов ещё увеличил преимущество. Это говорит о том, что ребята бежали до последнего, чтобы порадовать болельщиков. Поздравляю ребят! У них впереди гонки, желаю удачи, сейчас надо немного выдохнуть и идти дальше», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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