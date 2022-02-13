Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Норвежка Рёйселанд завоевала золото Олимпийских игр в гонке преследования

Норвежка Рёйселанд завоевала золото Олимпийских игр в гонке преследования
Комментарии

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась женская гонка преследования. Победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха, уступив 1 минуту 36,5 секунды.

Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха (+1.48,7).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина. Она заняла 11-ю позицию, промахнувшись 3 раза.

Биатлон. Гонка преследования, женщины.
Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Мартё Рёйселанд (Норвегия) 34.46,9 (1)
2. Эльвира Эберг (Швеция) +1.36,5 (3)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) +1.48,7 (3)
4. Анна Сола (Беларусь) +1.58,9 (3)
5. Линн Перссон (Швеция) +2.07,2 (2)
6. Доротея Вирер (Италия +2.09,1 (3)
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +2.09,8 (2)
8. Жулия Симон (Франция) +2.18,3 (2)
9. Моника Хойниш-Старега (Польша) +2.28,8 (2)
10. Паулина Фиалкова (Словакия) +2.38,8 (2)
11. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.46,3 (3)
23. Ирина Казакевич (Россия) +3.38,9 (3)
26. Кристина Резцова (Россия) +3.54,7 (7)
41. Светлана Миронова (Россия) +5.38,5 (6).

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 10 км Гонка преследования
13 февраля 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
34:46.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+1:36.5
3
Тириль Экхофф
Норвегия
+1:48.7

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022