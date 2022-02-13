Норвежка Рёйселанд завоевала золото Олимпийских игр в гонке преследования

На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась женская гонка преследования. Победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила 1 промах и завершила дистанцию за 34 минуты и 46,9 секунды.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Она сделала 3 промаха, уступив 1 минуту 36,5 секунды.

Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф, допустившая 3 промаха (+1.48,7).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина. Она заняла 11-ю позицию, промахнувшись 3 раза.

Биатлон. Гонка преследования, женщины.

Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Мартё Рёйселанд (Норвегия) 34.46,9 (1)

2. Эльвира Эберг (Швеция) +1.36,5 (3)

3. Тириль Экхофф (Норвегия) +1.48,7 (3)

4. Анна Сола (Беларусь) +1.58,9 (3)

5. Линн Перссон (Швеция) +2.07,2 (2)

6. Доротея Вирер (Италия +2.09,1 (3)

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +2.09,8 (2)

8. Жулия Симон (Франция) +2.18,3 (2)

9. Моника Хойниш-Старега (Польша) +2.28,8 (2)

10. Паулина Фиалкова (Словакия) +2.38,8 (2)

11. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.46,3 (3)

23. Ирина Казакевич (Россия) +3.38,9 (3)

26. Кристина Резцова (Россия) +3.54,7 (7)

41. Светлана Миронова (Россия) +5.38,5 (6).

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