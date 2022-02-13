«Просто круто!» Евгений Дементьев оценил победу российских лыжников в эстафете на ОИ

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал победу российских лыжников в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Это круто, просто круто! Даже слова не находятся. Второй день ощущение повторяются и только приумножаются. Наши парни молодцы: с первых метров не дали никому даже приблизиться. Просто без шансов! Никто даже не рыпнулся. Все понимали, что на этой Олимпиаде всем остальным делать нечего.



Однозначно очень радостно за Сергея Устюгова. Он больше всех заслужил эту медаль. Сколько было трудностей и неприятностей за эти восемь лет. Наконец-то всё сошлось. Надеюсь, дальше Сергею будет поспокойнее», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.