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Губерниев: не понимаю, как Шашилов готовил команду к ОИ. Миронову он просто закопал

Губерниев: не понимаю, как Шашилов готовил команду к ОИ. Миронову он просто закопал
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

«Не понимаю, как Шашилов готовил команду к Олимпиаде. Провал во всем статьям. А Миронову он просто закопал.

У Кристины Резцовой есть шанс в любой гонке. Она будет бороться. Я так понимаю, что она единственная попадает в масс-старт. Там будет борьба», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, лучшей из российских спортсменок в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место. Ульяна отстала от победительницы норвежки Марте Рёйселанд более чем на две с половиной минуты.

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