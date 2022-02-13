Тихонов — о женском преследовании: все вопросы надо задавать Майгурову, Нуждову и Паку!
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о выступлении российских биатлонисток в гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Шашилов здесь ни при чём. Все вопросы надо задавать Майгурову, Нуждову и Паку! Эта троица развалила всё! А ведь государство тратит деньги. Ничего никто не сделал.
Стрельбы не было совсем. Но что я могу сделать? За них стрелять? Этого я не могу», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, победителем соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей из россиянок была Ульяна Нигматуллина. Она заняла 11-ю позицию, промахнувшись 3 раза. Ирина Казакевич стала 23-й, Кристина Резцова — 26-й, Светлана Миронова финишировала 41-й.
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