«Слёзы счастья! Серёга выстрадал!» Первый тренер Устюгова — о золоте в эстафете

Иван Брагин, первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова, прокомментировал победу сборной России в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.



«Слёзы счастья! Так долго этого ждали и к этому шли. Всё срослось наконец-то. Эмоции переполняют.



Пока не пересёк финиш, всякое может быть. Не было полной уверенности. Клебо не подарок, думал, что он начнёт подтягиваться. Серёга выдержал! Сделал то, что от него требовалось.



Для него Олимпиада не закончилась. Надеюсь, ему ещё дадут шанс пробежать в оставшихся двух гонках. Выстрадал медаль! Серёга красавец. Всё грамотно сделал», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.