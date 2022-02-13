Голберг: остаётся только снять шляпу перед русскими и пытаться радоваться серебру

Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал результат своей команды в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Сборная Норвегии завоевала серебряные медали. Золото досталось национальной команде России.



«Трасса и так была непростая, а сегодня ещё и снег шёл, ветер дул. Условия были ещё тяжелее. С такой высотой над уровнем моря и прочими сложностями — это настоящий вызов для лыжников. Мы сегодня приложили максимум усилий, но четыре русских парня оказались лучше. Остаётся только снять перед ними шляпу и пытаться радоваться серебру», — сказал Голберг после гонки.



Напомним, за сборную России в эстафете участие принимали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. В составе норвежской команды в заезде участвовали Эмиль Иверсен, Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Клебо.